¿Paro general? La CGT define en Azopardo como pararse frente a la reforma laboral

La plana mayor de la CGT y su Consejo Directivo se encuentra reunido en la sede de Azopardo para definir medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se debatirá el miércoles próximo en el Senado.

Ante la falta de resultados de las negociaciones que los referentes cegetistas del ala moderada mantuvieron con gobernadores y en medio de tironeos con los sectores de la central obrera que exigen un endurecimiento, todo parece encaminarse hacia un posible paro general .

En la previa al encuentro, el triunviro Jorge Sola informó que la conducción de la organización se reunió con seis gobernadores peronistas que rechazan la reforma laboral . Uno de ellos, Ricardo Quintela, ya llamó a un paro "indeterminado", dando una señal que podría ser un anticipo del anuncio que hará la CGT después su reunión en Azopardo.

“En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcación de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego Gustavo Melella, en rechazo de la ley de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional”, reseñó en sus redes sociales.

Más allá de estos mandatarios, la CGT no pudo obtener demasiado apoyo en los contactos que mantuvieron con el resto e, incluso, varios suspendieron o reprogramaron los encuentros, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Por su parte, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó el jueves una reunión “en defensa de los estatutos laborales” junto a organizaciones sindicales que se verían afectadas por el proyecto.

En tanto, Pablo Moyano, quien reapareció hace poco en una reunión con uno de los miembros del ala dura de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que "la CGT puede voltear la reforma laboral" que impulsa el mileísmo.

Daer reunión CGT Héctor Daer llegó a la sede de la CGT en Azopardo. Foto: MDZ/Juan Mateo Aberastain.

"Éramos diez gremios, donde estaba Camioneros, 'Paco' Manrique, Sergio Palazzo, la CTA. Éramos poquitos gremios y se la pudimos voltear. Y cómo no se la vamos a podemos voltear si la CGT que está en su totalidad unidad", dijo al recodar lo sucedido cuando el Gobierno de Mauricio Macri intentó plasmar cambios en materia de legislación laboral.

La concurrencia en Azopardo

En los alrededores de la histórica sede de la CGT, y a pesar de las fracturas internas, se dejaron ver diferentes dirigentes obreros de cara a la reunión que se está llevando a cabo. Héctor Daer no dio declaraciones, mientras que personajes como Gerardo Martínez y Hugo Benítez dialogaron con la prensa. Todo parece indicar la inminencia de un paro general la semana que viene, fogoneado por el ala combativa que lidera Pablo Moyano. Para este sector "la vía parlamentaria ya no alcanza".