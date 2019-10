Parés: "Les pido que no me pongan en duda y confíen en mi palabra"

El Tribunal de Cuentas es el encargado de controlar la actividad financiera patrimonial del Estado Provincial y Municipal, para asegurar su transparencia y prevenir actos de corrupción. Su presidente, Carlos Salvador Farruggia ha presentado la renuncia y para ocupar ese lugar el gobernador Alfredo Cornejo nominó al presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés. Se trata de una persona estrechamente vinculada al jefe del Ejecutivo pero aseguró que eso no le impedirá honrar el cargo para el cual lo han postulado.

"No tengo la menor duda de que si detecto irregularidades en la gestión las vamos a sancionar. Por supuesto que sí. Hay que cumplir la función para la que a uno lo han designado", remarcó Parés en diálogo con MDZ Radio.

Su caso ha generado una reacción similar a la que se dio cuando el presidente saliente, Mauricio Macri, eligió a una persona de su círculo de confianza para conducir la Oficina Anticorrupción: Laura Alonso. Sobre esa comparación Parés pidió que no duden de su palabra. "Les pido que no me pongan en duda y confíen en mi palabra. En un tiempo nos volvemos a comunicar para que vean que no estoy mintiendo ni me estoy equivocando", esgrimió el diputado radical que tiene el camino allanado para ser presidente del Tribunal de Cuentas.

Parés no es un diputado más. Estos cuatro años se desempeñó como presidente de la Cámara Baja y bajo las órdenes de Cornejo llevó a cabo largas negociaciones con la oposición para destrabar el tratamiento de distintos proyectos. Pero más allá de ello, el legislador destacó que es una persona con vocación pública y se mostró entusiasmado con el nuevo desafío que se le plantea.

"Yo creo que siempre he tenido una vocación por lo público. He trabajado en el EPRE, he sido director de área, estuve en el sector privado y cumplo todos los requisitos constitucionales para asumir", aseveró. "Más allá de ser un lugar técnico, es un lugar de gestión y sé la función que voy que cumplir. Obviamente voy a hacer los esfuerzos para cumplirla de la mejor manera posible", dijo.

Por último se mostró confiado en imprimir una nueva impronta al órgano de control que en los últimos años ha sido cuestionado por la poca efectividad que tienen sus sanciones y lo tarde que llegan. "Lo que hay que hacer es optimizar el recurso y tecnificar lo más que se pueda", remarcó Parés y agregó que seguirán trabajando para aggiornar la ley orgánica del Tribunal de Cuentas.

"Cuando uno pasa por un lugar tiene que dejar alguna impronta y actualizarlo a los tiempos que corren. Está funcionando como ente sancionatorio y estaría bueno que además estuviese acompañando con recomendaciones parciales", agregó respecto a la nueva normativa que se está puliendo y que apunta a una revisión simultánea y no a ejercicio vencido.

Por último, también habló sobre los choques que se han generado entre el Tribunal de Cuentas y la Suprema Corte por los fallos del órgano de control. En concreto, sobre los cargos y multas que se judicializan y la Corte los termina revocando.

"Hay que analizar que haya posibilidad que exista una instancia de revisión de fallos por parte del Tribunal", dijo. "Hoy el último Tribunal de Cuentas es la Suprema Corte. Sería importante que primero los pueda revisar el propio tribunal con una alzada o aclaratoria", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.