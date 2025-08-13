Operaron a Patricia Bullrich en una cirugía programada: cuál es el motivo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue intervenida en forma quirúrgica en medio de un marco de hermetismo. La operación estaba programada.

La representante de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, fue operada este miércoles en lo que fue una intervención programada. La posible candidata de La Libertad Avanza en octubre mantuvo en reserva el evento.

La ministra fue sometida a una intervención quirúrgica en las tiroides. La operación la habría realizado un equipo de cirujanos del Hospital de Clínicas.

Aunque su definición se mantiene en la incertidumbre, Patricia Bullrich es mencionada como la candidata más probable del Gobierno para encabezar la boleta de candidatos a senadores nacionales por la Capital Federal, de cara a las elecciones de octubre.