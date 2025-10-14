Oficializaron el aumento a las pensiones para veteranos de Malvinas en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo promulgó la ley que incrementó el monto mensual que reciben los excombatientes mendocinos.

El Gobierno de Mendoza promulgó este martes una ley sancionada por la Legislatura que aumenta el monto de las pensiones honoríficas que cobran los veteranos de la Guerra de Malvinas.

La norma estableció que el monto de la pensión honorífica mensual que perciban los beneficiarios, será equivalente a 3 veces la asignación de la clase 013 del Escalafón General previsto en el Escalafón General del Empleado Público Provincial. Anteriormente, la pensión era de 2 clase 013.

A través del decreto Nº 2070, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo promulgó la ley sancionada a mediados de septiembre por la Legislatura que elevó las pensiones honoríficas provinciales a mendocinos que participaron en la Guerra de Malvinas, en 1982.

La iniciativa modifica el primer párrafo del artículo 4° de la Ley N° 6.772 fijando en el monto en el equivalente a tres clase 013. Asimismo, determina que “esta pensión será de carácter mensual, inembargable y vitalicia, compatible con cualquier otro beneficio previsional, pensión nacional o empleo, y no requerirá contraprestación alguna”.