Ofelia Fernández aseguró que no militará por Fuerza Patria y pidió que el peronismo vaya divido a las urnas

Una vez más Ofelia Fernández quedó en el centro del debate tras confirmar que en las elecciones de este año no militará el voto por Fuerza Patria . "Me duermo cuando los escucho, no les creo", planteó la joven dirigente, que al mismo tiempo puso en duda si la unidad es la mejor estrategia para el peronismo en estas elecciones.

“Yo como votante capaz me la fumo si es esto lo que se arma. Voy y lo voto. Pero como militante no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa, si es Fuerza Patria, como siempre con la misma pavada... yo te voto, no tengo ningún problema, pero no voy a militar para esto, no elegí la militancia para esto", explicó.

“Ellos no me pueden convencer. La dirigencia de nuestro campo político en este momento no me puede convencer de nada, no me dan ganas de escucharlos, me duermo cuando los escucho, no les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que vi en mi vida”.

La definición de Fernández va en línea con lo que plantea hace algunos meses el movimiento Frente Patria Grande, que lidera el referente social Juan Grabois. Con fuerte malestar por la batalla interna que se dio en el peronismo en los últimos años, decidieron correrse de esa discusión dirigencial y dar las discusiones mirando a la militancia.