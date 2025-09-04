Nombre por nombre: quiénes apoyaron la ley que limita los DNU en el Senado
Con apoyo de 56 senadores de distintos bloques, el Congreso avanzó con la ley que limita los DNU y asestó otro revés a Javier Milei.
Tras rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad, el Senado le dio un nuevo revés a la gestión libertaria y aprobó el proyecto que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales.
Con 56 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones, los legisladores volvieron a poner contra las cuerdas al Gobierno, con una iniciativa que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, Milei tendrá que pasar por ambas cámaras para poder lanzar un decreto.
Te Podría Interesar
Quiénes apoyaron el proyecto que limita los DNU de Javier Milei
Este jueves, dieron luz verde a la iniciativa los senadores Maximiliano Abad (UCR); Guillermo Andrada (Convicción Federal), Daniel Bensusán (UxP); Pablo Blanco (UCR); José María Carambia (Alianza por Santa Cruz); Estefanía Cora (UxP); Lucía Corpacci (UxP); Carmen Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino); Andrea Marcela Cristina (PRO); Alfredo De Angeli (PRO); Eduardo De Pedro (UxP); Juliana Di Tullio (UxP); Claudio Martin Doñate, (UxP); María Eugenia Duré (UxP); Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal); Flavio Sergio Fama (UCR); Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Eduardo Galaretto (UCR).
También dieron media sanción Silvina García Larraburu (UxP); María Celeste Giménez (UxP); Nora del Valle Giménez (UxP); Enrique Goerling (PRO); María Teresa González (UxP); María Victoria Huala (PRO); Luis Juez (PRO); Mariana Juri (UCR); Alicia Kirchner (UxP); Daniel Kroneberger (UCR); Sergio Leavy (UxP); Claudia Ledesma (UxP); Marcelo Lewandowski (UxP); Carlos Linares (UxP); Cándida Cristina López (UxP); Florencia López (UxP); Sandra Mendoza (UxP); Lousteau, Martín (UCR); Gerardo Antenor Montenegro (UxP); Mariano Recalde (UxP); Juan Manzur (UxP); José Mayans (UxP); Oscar Parrilli (UxP); Anabel Fernández Sagasti (UxP), y María Carolina Moisés (UxP).
Por último, aprobaron el proyecto que complica al Gobierno nacional los legisladores José Emilio Neder (UxP); Stella Maris Olalla (UCR); María Inés Pilatti (UxP); Fernando Rejal (UxP); Juan Carlos Romero (Cambio Federal); Fernando Aldo Salino (UxP); Silvia Sapag (UxP); Mónica Esther Silva (Juntos Somos Río Negro); Guadalupe Tagliaferri (PRO); Edith Eliza Terenzi (Despierta Chubut); Sergio Uñac (UxP); Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR); Alejandra Vigo (Unidad Federal); Eduardo Vischi (UCR), y Víctor Zimmermann (UCR).