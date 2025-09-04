Nombre por nombre: quiénes apoyaron la ley que limita los DNU en el Senado

Con apoyo de 56 senadores de distintos bloques, el Congreso avanzó con la ley que limita los DNU y asestó otro revés a Javier Milei.

El senado aprobó la ley que limita los DNU presidenciales

Tras rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad, el Senado le dio un nuevo revés a la gestión libertaria y aprobó el proyecto que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales.

Con 56 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones, los legisladores volvieron a poner contra las cuerdas al Gobierno, con una iniciativa que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, Milei tendrá que pasar por ambas cámaras para poder lanzar un decreto.

Quiénes apoyaron el proyecto que limita los DNU de Javier Milei Este jueves, dieron luz verde a la iniciativa los senadores Maximiliano Abad (UCR); Guillermo Andrada (Convicción Federal), Daniel Bensusán (UxP); Pablo Blanco (UCR); José María Carambia (Alianza por Santa Cruz); Estefanía Cora (UxP); Lucía Corpacci (UxP); Carmen Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino); Andrea Marcela Cristina (PRO); Alfredo De Angeli (PRO); Eduardo De Pedro (UxP); Juliana Di Tullio (UxP); Claudio Martin Doñate, (UxP); María Eugenia Duré (UxP); Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal); Flavio Sergio Fama (UCR); Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Eduardo Galaretto (UCR).

sesión senadores emergencia en Discapacidad Los senadores golpearon al Gobierno volteando el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y aprobando la ley que limita los DNU presidenciales. NA