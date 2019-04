Noelia Barbeito conformó su lista con mujeres, jóvenes y docentes

La precandidata a gobernadora por Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Noelia Barbeito dio a conocer los nombres de los candidatos que integrarán la lista.

Barbeito señaló que "las listas del FIT están conformadas por mujeres, jóvenes trabajadores y docentes que representan una salida ante la entrega al FMI del PJ y la UCR" y agregó que "el PJ, el kirchnerismo y sus aliados dentro de lo mas conservador del peronismo como el ex gobernador Celso Jaque y los intendentes menemistas , no son una alternativa para que la crisis no la paguemos los trabajadores".

También señaló que "desde el FIT consideramos que la crisis la tienen que pagar los grandes empresarios, banqueros y terratenientes" y convocó a los trabajadores, las mujeres y la juventud a que "construyamos una gran fuerza política que impulse la movilización independiente. Necesitamos un gobierno de trabajadores", finalizó.

Las listas estarán encabezadas por la joven trabajadora Vanesa Caruso(PTS) que irá por la intendencia de Capital, en Guaymallén la docente y actual diputada del FIT Mailé Rodriguez Abalo (PTS) será la candidata a intendenta y el senador del FIT Lautaro Jiménez(PTS) será el candidato a intendente de Las Heras.

Vanesa Caruso - Candidata a Intendenta de Capital

Vanesa Caruso

Mailé Rodriguez - Candidata a Intendenta de Guaymalén

Mailé Rodriguez

Lautaro Jimenez - Candidato a Intendente de Las Heras

Lautaro Jiménez

Héctor Fresina - Candidato a Intendente de Godoy Cruz

Héctor Fresina

Paúl Lecea - Candidato a Intendente de Maipú

Paul Lecea

Facundo Terraza - Candidato a Intendente de Luján

Facundo Terraza

Edgardo Mira - Candidato a Intendente de Rivadavia

Edgardo Mira

Soledad Gómez - Candidata a Intendenta de Junín

Soledad Gomez

Mauricio López - Candidato a Intendente de Malargüe

Mauricio López

Cecilia Olivera - Candidata a Intendenta de General Alvear