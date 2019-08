No, Ofelia Fernández no dijo: “Alberto F. me confirmó que para el año que viene el lenguaje inclusivo será obligatorio desde sala de 4”

Los candidatos a legisladora porteña y Presidente del Frente de Todos confirmaron a Reverso que se trata de afirmaciones falsas. Ella no emitió palabras a medios de comunicación o en redes sociales sobre este tema, según un relevamiento de este medio. La obligatoriedad del lenguaje inclusivo no está dentro de las propuestas del Frente de Todos ni es parte del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) vigente.