"No me rompan las bolas": José Luis Espert estalló al ser consultado por Diego Spagnuolo

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert , dejó al descubierto la sensibilidad del Gobierno nacional por la crisis que atraviesa. Este jueves, el libertario estalló al ser consultado sobre su vínculo con Diego Spagnuolo , el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), investigado por los audios de coimas. "No me rompan las bolas con eso", lanzó.

En una entrevista con Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Espert se mostró visiblemente irritado por la insistencia sobre su relación con Spagnuolo y le pidió que no lo "jodiera" con el tema. A pesar de la gran cantidad de fotos juntos que salieron a la luz en medio del escándalo, aseguró: “Lo conocí como he conocido a 10 millones de personas”.

Espert puso el grito en el cielo por la relación que, según el, la oposición le adjudica con Spagnuolo. Para el diputado, se trata de una “operación” y una “campaña sucia” en la antesala de las elecciones provinciales y nacionales.

Al ser consultado sobre si el exfuncionario le había transmitido algo respecto a las coimas, Espert negó rotundamente tener un vínculo él. "Yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace 5 años, 2021, más o menos. Después nunca más. ¿Cómo voy a saber de eso?", se defendió.

José Luis Espert estalló al ser consultado por Diego Spagnuolo

En esa línea, admitió un contacto reciente, pero aseguró que fue en un rol puramente institucional. "Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda" explicó. Según detalló, fue en el marco de una evaluación del costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad.

El diputado volvió a argumentar que el escándalo es una operación del kirchnerismo. "Es parte de la campaña sucia del kirchnerismo, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vuelta", afirmó. Por último, ante la pregunta sobre si Spagnuolo habría inventado todo, Espert sentenció: "No, no sé. No tengo la menor idea. Pregúntenselo al chico".