Nicolás Massot cruzó a Milei tras el anuncio de veto al aumento en las jubilaciones

“Esta discusión no es nueva, sino que ha sido una constante a lo largo del gobierno de Javier Milei “, indicó. Además, mencionó que quienes, como él, abogan por un equilibrio fiscal son a menudo etiquetados de forma peyorativa como “degenerados fiscales”.

Además, señaló que “la fórmula actual de movilidad que se aplica para ajustar las jubilaciones según la inflación fue una iniciativa de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, no del Gobierno de Milei ".

En diálogo con Infobae en Vivo, Massot criticó al gobierno de Javier Milei por su manejo de los fondos y por la manera de priorizarlos. En este sentido, cuestionó las decisiones de gasto y lanzó: “Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos, y para eliminar impuestos a los bienes suntuarios y autos de lujo”. Asimismo, añadió: “¿Por qué no se aplicaron los mismos principios de financiamiento para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?”, se preguntó.

“La medida aprobada no tiene nada que ver con un juego electoral. Nosotros pusimos fuentes de financiamiento. Podrían ser más. Esas son las que alcanzan para lo que propusimos y las que tuvieron consenso que el dinero es fungible. La discusión real no es si hay plata o no hay plata”, concluyó el diputado de Encuentro Federal.