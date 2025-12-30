Neuquén retoma el debate por la Ficha Limpia y propone un proyecto más exigente

El espacio político La Neuquinidad , que conduce el gobernador Rolando Figueroa , impulsa en el Congreso Nacional un proyecto de Ficha Limpia con criterios más amplios y exigentes que la iniciativa que fue rechazada en el Senado en mayo pasado.

La propuesta es promovida por la senadora nacional Julieta Corroza y la diputada nacional Karina Maureira , y busca trasladar al plano nacional el modelo ya vigente en la provincia de Neuquén.

A diferencia del proyecto que no logró avanzar en la Cámara alta, esta nueva versión no se limita exclusivamente a delitos de corrupción. El texto plantea la inhabilitación electoral y para el ejercicio de cargos públicos de todas aquellas personas que cuenten con una condena confirmada en segunda instancia, independientemente del tipo de delito cometido.

Tras reunirse con Corroza y Maureira en la capital neuquina, Figueroa confirmó que la iniciativa será presentada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. “Vamos a llevar al Congreso el proyecto de Ficha Limpia que ya rige en Neuquén y que creemos que la Argentina también debe respetar”, afirmó el mandatario, al remarcar que se trata de un estándar institucional que excede las disputas partidarias.

El gobernador subrayó que la propuesta toma como base la normativa provincial y la definió como “la ley más contundente y exigente del país”. En ese sentido, explicó que el objetivo central es impedir que personas con antecedentes penales puedan acceder a una candidatura o ser designadas en cargos dentro del Estado, reforzando los criterios de idoneidad y ética pública.

El proyecto introduce modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos ni partidarios quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, tanto comunes como federales, siempre que exista una sentencia confirmada en segunda instancia o que la condena haya quedado firme por falta de apelación.

Además, el texto amplía las restricciones al incluir de manera explícita a quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, vinculados a hechos de corrupción, y por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. De este modo, la iniciativa busca cerrar el acceso a la función pública a un abanico más amplio de conductas penales.

Algunas diferencias con el proyecto de Ficha Limpia anterior

La propuesta también excluye de la competencia electoral a quienes hayan sido inhabilitados como resultado de un juicio político u otro procedimiento constitucional o legal que derive en la destitución, remoción o impedimento para ejercer cargos públicos, reforzando así los mecanismos de control institucional.

Al finalizar el encuentro con el gobernador, Corroza destacó que la Ficha Limpia forma parte del “modelo de gobierno” neuquino. “No se trata solo de exigir responsabilidad a los funcionarios, sino también de garantizar transparencia y ejemplaridad en el ejercicio del poder”, sostuvo.

En la misma línea, Maureira recordó que la iniciativa había sido asumida como un compromiso de campaña y afirmó que su llegada al Congreso responde a una identidad política clara. “Ficha Limpia llega al Congreso porque Neuquén representa integridad y honestidad”, concluyó.