"Nadie está cagado": Tronco contó cómo vio a Javier Milei tras las derrotas en el Congreso

En medio de la crítica que atraviesa el Gobierno nacional tras la derrota legislativa, el periodista y candidato a diputado, Sergio " Tronco " Figliuolo, salió a poner paños fríos y advirtió que vio a Javier Milei “muy bien” en la quinta de Olivos. "Nadie está cagado, eh, sépanlo", afirmó.

El conductor del canal de streaming Neura estuvo este jueves en la residencia presidencial, donde Milei reunió a sus candidatos a diputados y senadores de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

"Nadie está cagado, eh, sépanlo. Ni están perdidos, les cuento, porque leí 'uh, esto es para ver, el barco se hunde' . Todo ese malalechismo, cero", lanzó el vocero del Gobierno libertario que ocupa el puesto número 11 en la lista de candidatos a Diputados por el oficialismo.

El periodista se ocupó de derribar toda teoría respecto a una supuesta crisis en el Gobierno, que viene acumulando tensión desde el escándalo de las coimas en la Andis, la derrota en las elecciones bonaerenses y los resultados legislativos.

En ese marco, aseguró que vio al presidente "muy bien, excelente humor", pese a que el miércoles Diputados dio media sanción a voltear los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia pediátrica; y este jueves, a la par que Milei recibía a los candidatos en Olivos, el Senado también daba media sanción a voltear el veto a la Ley de ATN que beneficia a las provincias.

"Lo vi muy bien al Presidente, a diferencia de lo que dicen los demás que está detonado, triste, agotado", insistió el candidato.

"Tronco" salió a poner paños fríos en medio de la crítica situación del Gobierno

Según detalló “Tronco”, en el encuentro de candidatos "se habló mucho de comunicación" y hubo "preguntas de los candidatos sobre comunicación". Además, dijo que al escuchar a Milei hablar le recordó a las primeras apariciones del libertario en Neura. "Empezaba a hablar y te contaba, y te comparaba, hacía analogías, maravilloso", expresó.

Con tono electoral, aclaró que Milei "valora mucho el esfuerzo que hicimos todos los argentinos y es un gran momento para todos", tal como indicó el propio presidente en su última conferencia de prensa. Además, dijo que el mandatario invita "a seguir y ponerle huevos para que valga la pena".

"Porque del otro lado, ¿quiénes están?", se preguntó mientras se escuchaba de fondo ruidos de bestias, en alusión a los "orcos", que es como desde el Gobierno nacional califican a los kirchneristas.