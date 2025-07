Nacho Torres se diferenció del PRO duro: "No sirve amontonarse para ganar una elección"

En diálogo con LN+, el patagónico afirmó que el reclamo de fondos de los mandatarios provinciales es “legítimo” porque no afecta al equilibrio fiscal. “Cuando el Gobierno dice que el costo fiscal de las medidas que plantean los gobernadores afecta al equilibrio fiscal estamos hablando de asignaciones específicas”, cuestionó.

Y profundizó: “Cuando calculás el déficit cero y parte del dinero lo tenés que destinar al desarrollo de rutas, no podés usarlo para otras cosas. Nosotros no sacamos más plata que la que el Gobierno tiene. Todos los contribuyentes estamos pagando un impuesto al combustible para mantener rutas, pero el Gobierno dice que no va a hacerlas, así que habría que eliminar esa asignación específica y que quede dentro de la masa participable federal”.