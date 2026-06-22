Murió el exintendente de San Rafael, Vicente "Chicho" Russo

El histórico dirigente peronista fue jefe comunal del departamento entre 1987 y 1999 y posteriormente se desempeñó como legislador provincial.

El ex intendente de San Rafael, Vicente “Chicho” Russo, falleció en las últimas horas. El ex jefe comunal peronista dirigió el departamento sureño durante más de una década y fue despedido por figuras de distintos espacios políticos.

Russo fue intendente de San Rafael entre 1987 y 1999 y posteriormente fue legislador provincial. En 2015 intentó competir nuevamente por la intendencia integrando las filas de Cambia Mendoza, representado al partido Fe, aliado del radicalismo.

Tras confirmarse su fallecimiento, varias figuras políticas de distintos espacios enviaron condolencias a su familia y destacaron el legado del ex jefe comunal.

Ante el fallecimiento de Vicente “Chicho” Russo, ex intendente de San Rafael, acompaño a su familia y seres queridos en este momento. Mis condolencias a quienes compartieron con él, el compromiso por la gestión pública y el desarrollo de San Rafael. — Hebe Casado (@hebesil) June 22, 2026 “Ante el fallecimiento de Vicente “Chicho” Russo, ex intendente de San Rafael, acompaño a su familia y seres queridos en este momento. Mis condolencias a quienes compartieron con él, el compromiso por la gestión pública y el desarrollo de San Rafael”, expresó la vicegobernadora Hebe Casado durante las primeras horas de este lunes.