Michelo, el tiktoker fan de Maduro, le dio con un caño a Máximo Kirchner

En el video, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X, Michelo no se guarda nada. “ Máximo Kirchner desaparecido en todas las luchas reales, pero aparece cuando hay que pedirle actas a Venezuela. ¿Para eso te criaste en la casa de Perón?”, arremetió en el comienzo de su crítica. El salteño sostiene que mientras dirigentes como el Cuervo Larroque “salieron a bancar a Venezuela”, Máximo Kirchner “se alía con los libertarios para atacarla” y lo acusa de haber operado para que no avance el juicio político a Karina Milei por la causa de la criptoestafa, a cambio -según su denuncia- de impunidad para allegados suyos.

"¿Quién te eligió, Máximo?"

El influencer puso el foco especialmente en la interna peronista y cuestiona abiertamente la conducción del espacio: “¿Quién te eligió, Máximo? ¿Qué hiciste para conducir? No terminaste abogacía, no terminaste periodismo, nunca fuiste intendente. Estás cómodo en los actos, con sueldos y estructuras pagadas, sin pisar la calle”. En contraposición, reivindica la figura de Kicillof, a quien describe como “un tipo que estudió, que tiene calle, que ganó la provincia con un autito”. Y lanza sin rodeos: “Vos no representás el legado de tu viejo ni el 1%. Si hoy tu apellido sirve para algo, fue gracias a Venezuela, que le prestó plata a Néstor para que pudiera pagarle al FMI. No te olvides de eso”.