Martín Yeza sobre la renovación de la Legislatura porteña: "Lospennato tiene que asumir"

El diputado nacional del PRO y exintendente de Pinamar, Martín Yeza, habló sobre el escenario político y dejó varias definiciones sobre la elección en la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo y Juan Grabois. En una entrevista televisiva con el periodista Luis Novaresio, al ser consultado sobre si efectivamente la candidata electa del PRO en las elecciones porteñas, Silvia Lospennato, asumirá su banca en diciembre o no, respondió: "No lo sé. Yo estuve con Silvia, no hablé de este tema, pero no veo impedimento para que lo haga".