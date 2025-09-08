El martes 9 de septiembre llega con sol en Buenos Aires y buena parte del país, aunque algunas regiones del sur y el litoral tendrán nubes y lluvias.

Martes soleado en gran parte del país: así estará el tiempo en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 9 de septiembre una jornada mayormente despejada en gran parte del país. La imagen muestra al sol dominando en varias provincias del norte, centro y también en el área metropolitana.

Así estará el tiempo en todo el país, según el SMN En Buenos Aires se espera un día estable, con cielo despejado y condiciones favorables para actividades al aire libre. La postal se repite en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte del NOA, donde también predomina el buen tiempo.

Sin embargo, no todo el país tendrá la misma suerte. En sectores de la Patagonia aparecen nubes y algunas lluvias aisladas, especialmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz. También se observan zonas con nubosidad en Cuyo y en puntos aislados del litoral.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 21.02.23 Así estará el tiempo en todo el país, según el SMN.