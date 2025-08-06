María Eugenia Vidal rechazó la alianza PRO-Milei y pidió renovar el partido

A través de su cuenta de X, María Eugenia Vidal expresó su desacuerdo con el pacto electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a octubre.

En medio de las tensiones internas en el PRO por el acuerdo electoral con La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal publicó un descargo en su cuenta de X en el que se desmarca de la decisión mayoritaria del partido y ratifica su postura crítica frente a la alianza con el oficialismo.

Descargo de María Eugenia Vidal ante la alianza PRO-LLA "Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño", expresó Vidal, en una clara señal de desacuerdo con la conducción partidaria. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires remarcó que no está dispuesta a ceder sus principios "por una elección ni por un cargo".

La dirigente insistió en que el acuerdo con el partido de Javier Milei no representa los valores que históricamente identificaron al PRO y que, en su opinión, todavía convocan a una parte importante del electorado. “No creo en perder la identidad, los valores ni la posibilidad de representar a miles de argentinos que se siguen viendo reflejados en el PRO”, afirmó.

Vidal y un mensaje purista En esa línea, Vidal aseguró que seguirá militando dentro del partido fundado por Mauricio Macri, con la intención de impulsar una renovación que considere necesaria. “Voy a seguir empujando dentro del PRO la renovación que sabemos que necesitamos. Voy a seguir trabajando, dando la cara y aportando mi voz para defender lo que creo mejor”, agregó.