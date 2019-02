El ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, declaró durante cerca de once horas en el marco de la causa de los cuadernos, y dio detalles de cómo se lavaba el dinero de la familia Kirchner.

​En su declaración, según consigna el diario La Nación, Manzanares se refirió principalmente a dos episodios: la estructura societaria montada y utilizada en Argentina para lavar dinero, y el discutido sobreseimiento que dictó el exjuez federal Norberto Oyarbide en 2009 a Cristina y Néstor Kirchner.

Según fuentes judiciales, Manzanares confesó haber seguido instrucciones de Oyarbide para formular un peritaje contable favorable a los Kirchner, que luego sería utilizado como prueba para dictar su sobreseimiento.

Además se refirió a la pata local de la estructura montada para lavar dinero. Indicó nombres de empresas que fueron adquiridas por el presunto testaferro de los Kirchner, Daniel Muñoz, y dio nombres de quienes formaron parte de las operaciones que se realizaron en Buenos Aires para lavar dinero proveniente de la corrupción.

Manzanares quedó imputado en la causa de los cuadernos cuando fue mencionado por uno de los presuntos testaferros de Muñoz, Sergio Todisco, y luego por Juan Manuel Campilli, el exministro de Economía de Santa Cruz.

​Los dichos de Manzanares podrían motivar la reapertura de la causa cerrada por Oyarbide. Se trataría en ese caso de la doctrina de la cosa juzgada írrita, que permite reabrir causas de corrupción cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas.

​"Una de las declaraciones más importantes"

Esta mañana, el fiscal federal Carlos Stornelli había considerado que la declaración del detenido ex contador "es una de las más importantes" porque es un relato "ilustrativo" proveniente de "uno de los que hicieron las cosas" que cuenta "cómo era el mecanismo de recaudación y de lavado".

​"Es una declaración que duró dos jornadas y es probable que se amplíe, pero ya tenemos lo suficiente por haber firmado el acuerdo. Es una declaración muy ilustrativa que hace un gran aporte, incluso con la admisión de su propia participación y responsabilidad", aseveró el representante del Ministerio Público Fiscal en una entrevista que brindó esta mañana a radio Mitre.

Allí, Stornelli aclaró, no obstante, que "la declaración de un arrepentido", figura en la que aspira ser encuadrado el detenido ex contador de los Kirchner, "no se convierte en prueba hasta que el juez no la homologa", con lo cual -precisó- "hay que esperar un poquito".