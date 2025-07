Manuel Adorni habló de una posibilidad de ser candidato a presidente: "No se puede cerrar ninguna puerta"

De todos modos, ante la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, Manuel Adorni comentó: "A priori la respuesta es no, pero no hay que olvidarse que fui a hacerle una nota al presidente electo y salí de la nota siendo vocero".

Manuel Adorni destacó su participación en La Libertad Avanza

En la entrevista, el actual vocero quiso evitar hacer "futurología" y señaló: "Yo me sumé a un proyecto, no me sumé a un cargo". "¿Qué voy a hacer yo dentro de dos meses, un año, diez años? No lo sé", reflexionó, para luego ampliar: "Si la historia me pone en algún otro lugar, lo voy a hacer bajo la misma línea de siempre. En 20 años quiero vivir en un país normal, con futuro, donde mis hijos sean felices y quienes me rodean tengan expectativa en el futuro".