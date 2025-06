La feroz respuesta de ATE a la medida del Gobierno de eliminar el Día del Trabajador del Estado

La decisión del Ejecutivo nacional de eliminar el asueto por el Día del Trabajador del Estado generó una fuerte reacción por parte de los gremios estatales. Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE , expresó su rechazo a través de su cuenta en X (ex Twitter), cuestionando la legalidad de la medida y acusando al Gobierno de actuar de forma autoritaria.

"El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado , sancionado por la Ley 26.876", escribió Aguiar. Y agregó: "Quieren destruir el Estado y también a los estatales , por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales. ¡Pero no van a poder! Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático. En la Argentina no existen los emperadores, Javier Milei . ¡Entérese! Sólo el Congreso puede derogar una Ley que él mismo sancionó".

Y concluyó con un mensaje directo al oficialismo: "Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un solo día en su vida".