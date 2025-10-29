Malargüe aprobó la colocación de semáforos en puntos críticos para mejorar la seguridad vial

La medida busca ordenar el tránsito y reducir riesgos en una zona de Malargüe con alto flujo vehicular y peatonal.

El Honorable Concejo Deliberante de Malargüe aprobó la Ordenanza Nº 2347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Mendoza, mediante la cual se autoriza la colocación de semáforos en dos puntos críticos del sur del departamento: las intersecciones de la Ruta Nacional 40 Sur con las calles René Favaloro y Julio Eidels.

La medida surge a raíz del crecimiento urbano hacia el sector sur de la ciudad, lo que generó un aumento sostenido del tránsito y de los riesgos para peatones y conductores. El texto de la norma destaca que la falta de señalización en esas arterias representa “un riesgo considerable para la seguridad vial” y responde a reiterados pedidos de vecinos y de la Escuela N° 4-228 “Ing. Eugenio Izsaky”, recientemente inaugurada en la zona.

Malargüe avanza con una obra clave para la seguridad vial El Concejo argumentó que la instalación de semáforos es la medida “más adecuada y urgente” mientras se proyectan obras viales de mayor alcance sobre la Ruta 40 Sur. La ordenanza también instruye al Ejecutivo municipal a gestionar los permisos necesarios ante Vialidad Nacional y Provincial, e incluir los fondos correspondientes en el próximo presupuesto.

Además, el municipio podrá tramitar ante la Nación o la Provincia el reintegro de las inversiones realizadas por la obra, considerada prioritaria para garantizar un tránsito más seguro para automovilistas, ciclistas, peatones y transporte público.