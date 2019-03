El presidente Mauricio Macri sostuvo esta noche que la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, a su jucio, "no está bien, es una persona que no ve la realidad, es una persona que le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo", al referirse al video que realizó la ex presidenta para comunicar su viaje a Cuba por la enfermedad de su hija Florencia.

Entrevistado por Luis Majul en el programa "La Cornisa", el presidente sostuvo que "para crecer hay que tener moneda y para tener moneda se necesitan bases, hay que reconstruir las bases", al referirse a la necesidad de poder bajar la inflación y reconoció las dificultades que atraviesan muchos argentinos en el actual contexto económico, al afirmar que "me hago cargo, lo veo en sus casas, en sus empresas, en sus comercios, sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, sé lo que empezó a pasar en la Argentina a partir del año pasado".

Y afirmó "sentirse "orgulloso" de que hoy en la Argentina "estamos en una libertad de expresión y opinión como en los mejores países de mundo, todos tienen derecho a opinar lo que les parezca, pero también hay que hacerse cargo de lo que cada uno dice", al salir al cruce del conductor televisivo Marcelo Tinelli, quien días atrás había manifestado que el actual mandatario tenía ya el "boleto picado", al igual que la senadora Cristina Kirchner.

Las principales definiciones

Franco Macri (su padre). ""No quise hacer un uso político de la muerte de mi padre. Es un duelo que comienza. Tuve una relación muy intensa. Al final del camino le estoy eternamente agradecido. El aporte que me hizo fue gigantesco. Siento orgullo. Era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo, en que para trabajar había que pagar. Es un delito lo que hizo".

Marcelo Tinelli: "Me había dicho que estaba interesado participar en Cambiemos".

Roberto Lavagna. "Tendría que tener más humildad. Estuvo en todos los gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica. Su renegociación de la deuda fue malísima; puso las retenciones al campo. Háganse cargo, gobernaron durante todas estas décadas y no resolvieron los problemas estructurales".

Cristina Kirchner. "Me parece que ella no está bien. Niega la realidad, y les echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo".

Rumbo del país. "Hoy estamos mejor parados como sociedad que en 2015​; tenemos una mejor calidad democrática. Empezamos a ordenar la macroeconomía y para crecer tenemos que tener moneda. Hay que reconfirmar el camino que hemos tomado".

La crisis. "Estoy convencido que lo siento más que ninguno porque me hago cargo. Lo veo en su casa, lo veo en la empresa, en su comercio. Me dicen y sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Sé lo que empezó a pasar en la Argentina en marzo del año pasado".

Libertad de expresión. "Estamos en una libertad de expresión y opinión como en los mejores países de mundo, todos tienen derecho a opinar lo que les parezca, pero también hay que hacerse cargo de lo que cada uno dice".

La situación social. "Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno"