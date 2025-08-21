Presenta:

Luján ordena la compactación de vehículos abandonados en la playa de secuestros

El decreto ordena la compactación y destrucción de automotores retenidos por infracciones viales y en estado de abandono.

El decreto alcanza a autos y motos que permanecieron más de seis meses retenidos sin ser reclamados por sus titulares.

Luján de Cuyo oficializó, mediante el decreto municipal Nº 1650, la destrucción y compactación de más de veinte vehículos retenidos por infracciones viales y que se encontraban en estado de abandono. La norma fue publicada este jueves 21 de agosto en el Boletín Oficial y responde a la necesidad de liberar espacio en la playa de secuestros, hoy colapsada.

El procedimiento se enmarca en la Ley Provincial 9024, que habilita a los municipios a disponer de los rodados cuando han pasado más de seis meses desde su retención sin que los titulares los reclamen. En este caso, los informes técnicos y legales determinaron que los automotores, entre ellos autos, camionetas y motocicletas, no eran aptos para uso público ni resultaba conveniente su subasta, por lo que se resolvió su compactación.

Previamente, el municipio había cumplido con el trámite de emplazamiento a los dueños registrales, notificándolos tanto en sus domicilios como a través de edictos en el Boletín Oficial. Vencidos los plazos y sin respuesta, el Ejecutivo avanzó con la medida definitiva.

Entre los vehículos alcanzados por el decreto figuran unidades de marcas como Fiat, Renault, Volkswagen, Peugeot, Dodge y Ford, además de varias motocicletas de baja cilindrada. Todos ellos en mal estado de conservación, ocupando espacio en la playa de retención municipal.

El decreto municipal publicado en el Boletín Oficial

