Luis Pierrini y dos mendocinos más dejaron el Gobierno nacional: dudas sobre un cuarto

La renuncia de Pierrini se produjo el pasado miércoles 21 de enero por motivos personales. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, sobre su ida pesan muchas versiones, algunas político partidarias y otras por una denuncia que involucra al área por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional.

Este jueves 22, tras la salida de Pierrini, dejaron sus cargos Gerardo Boschin, quien era el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, y Leonardo Comperatore, quien era el titular de Trenes Argentinos Infraestructura. Ambos habían llegado al organismo en mayo del año pasado cuando asumió Pierrini en Transporte.

Boschin es administrador de empresas y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector privado en Mendoza y cinco años de experiencia en el ámbito público. Se desempeñó anteriormente en el gobierno de Alberto Fernández- de signo político peronista- como Gerente de Administración y Finanzas de ARSAT, empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. En su lugar, asumió Sebastián Giorgetti.

Leonardo Comperatore es más conocido en la provincia que Boschin porque fue ministro de Seguridad durante la gobernación de Francisco Pérez, en 2013.Entre 2022 y 2025 fue gerente de Relaciones Institucionales de ARSAT. Fue reemplazado por Fabián González.

Inmediatamente se conoció que se iba Pierrini, también renunciaron los otros dos mendocinos.

La mirada puesta por sobre otro mendocino que podría irse del Gobierno nacional

Por ahora no hay nada confirmado. Pero hay un cuarto mendocino que está en duda en el Gobierno nacional porque también llegó de la mano de Pierrini. Se trata de Facundo Leal, quien está a cargo del control de todos los aeropuertos del país también desde mayo del año pasado.

Leal viene de ARSAT, otro lugar estratégico. El abogado mendocino comenzó su carrera política en Buenos Aires de la mano del exgobernador Rodolfo Gabrielli, a quien acompañó en los organismos que condujo. Entre ellos, ARSAT. Pero a Leal le fue mejor: cuando el exmandatario fue separado de su cargo en la gestión de Alberto Fernández, Leal siguió.

Esa continuidad la logró gracias a sus vínculos políticos diversos. En la última etapa del gobierno de Alberto Fernández se mantuvo y creció por su cercanía a Sergio Massa. Pero hay quienes aseguran que por su vínculo con Pierrini, dejaría el cargo. En cambio, Hernán Gómez, Subsecretario de Transporte aéreo, Norma Rota, titular de EANA –Empresa Arg de Navegación Aérea y Oscar Villabona, Administrador de ANAC, seguirán en sus cargos en la gestión de Fernando Herrmann, el nuevo funcionario a cargo de la Secretaria de Transporte.