Luis Caputo anunció el décimo proyecto RIGI por una inversión de más de US$660 millones

El Gobierno Nacional informó que el Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobó el décimo proyecto, por una inversión de más de US$660 millones. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo , mediante su cuenta en la red social X.

"El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1700 personas en forma directa", destacó el funcionario.

"Con éste ya son 10 los proyectos RIGI aprobados con una inversión total de más de USD25.000 millones", agregó el miembro del Gabinete.

Gualcamayo es una mina de oro y plata ubicada en el departamento Jáchal, en el norte de San Juan. Originalmente la producción había entrado en declive, pero fue adquirida por la empresa Minas Argentinas (parte del grupo Aisa) en 2023 cuando estaba próxima al cierre.

La empresa detectó que, aunque la mina original estaba agotando sus recursos fácilmente explotables, aún había grandes cantidades de oro en zonas más profundas y más difíciles de procesar. Por eso se planteó un nuevo plan para extender la vida útil de Gualcamayo y multiplicar la producción.

El posteo de Luis Caputo El posteo de Luis Caputo

Gualcamayo propuso originalmente una inversión de 1.000 millones de dólares, pero redujo su solicitud en junio luego de que el Gobierno hablara sobre cómo cumplir mejor con los requisitos de RIGI. Así lo informó Ricardo Martínez, director ejecutivo del propietario del proyecto Minas Argentinas, en una entrevista a principios de este mes.

Se tiene como objetivo iniciar la construcción de la nueva mina y planta de procesamiento en 2027. La mina tiene 3 millones de onzas de reservas de oro económicamente viables, parte de los 5 millones de onzas de recursos certificados que se encuentran en el 3% de la propiedad de 40.000 hectáreas. El resto aún está todavía por explorar.

El plan incluye la construcción de una nueva mina, una planta de oxidación a presión y un parque solar de 50 megavatios para alimentar el proyecto. El plan RIGI fue diseñado para iniciar inversiones solo hasta julio de 2026, con una posible extensión de un año. Ofrece largas exenciones fiscales y acceso a tribunales de disputas internacionales para inversiones superiores a 200 millones de dólares.