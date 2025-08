Luego de que el Gobierno les bajara el precio, los gobernadores replicaron que "pueden tener un candidato a presidente"

Ante la posibilidad de que el nuevo bloque político pudiera complejizar el escenario para La Libertad Avanza, sea en las urnas o en el Congreso, en el Ejecutivo le restaron peso a la situación y aseguraron que no lo ven como una "amenaza". "Terminarán atrapados en la grieta, no entienden que no hay lugar para tibiezas en este momento de la Argentina", aseguraron a MDZ.