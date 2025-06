Los durísimos hechos que pesan sobre una fiscal mendocina que está al borde de su remoción

Esta semana el procurador Alejandro Gullé decidió solicitar un Jury de Enjuiciamiento a la fiscal penal de Malargüe, Andrea Lorente, por "graves incumplimientos y deficiencias en el desempeño de sus funciones". Ese mismo día, el gobernador Alfredo Cornejo, en medio de un discurso de críticas contra parte de la Justicia, puso de ejemplo a la magistrada al sostener que tiene "un montón de causas pisadas" que no investiga y que no entendía por qué aún no se solicitaba un juicio político.