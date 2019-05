Mientras Alberto Fernández inicia su campaña e intenta asegurar que no es un títere de Cristina, uno de sus asesores económicos consideró que la deuda contraída por la administración de Macri hará que el Fondo Monetario Internacional se quede en el país por ocho más.

En una entrevista con Ámbito, Guillermo Nielsen, exfuncionario y asesores del precandidato presidencial de la Fórmula FF, dijo que uno de los principales errores de la política económica del Gobierno fue "haber bajado el gasto público y creer que había que aumentarlo aún más y financiarlo con deuda". En ese sentido agregó: "Y todavía no entró en juego devolverle la plata al FMI. Eso va a ser peludo. El problema fue la política monetaria. Ellos de entrada tenían que haber matado las Lebac. Las Leliq son las hijas mutantes de las Lebac".

Respecto al nivel de deuda del país indicó que "haber ido al FMI fue un gran error" porque Macri "tendría que haber sido mucho más prudente y haber tomado mucho menos deuda y acomodarla".

Para Nielsen "el FMI se sienta en el escritorio y maneja la economía. Por eso digo que tenemos FMI para ocho años más. Se van a tener que negociar los vencimientos y lograr facilidades extendidas".

Aseguró que en un eventual gobierno de Fernández no recomendaría volver a pedir plata al FMI, porque tiene reglas y "no es bolsillo de payaso".

Consultado por la posibilidad de que Argentina caiga en default, manifestó: "No. Argentina no puede defaultear porque tiene una historia muy siniestra. Me refiero a los fondos buitre. Además defaulteó no hace mucho tiempo atrás".

Finalmente, hablando del dólar y el PBI, indicó: "El PBI este año lo veo para abajo entre un 1 y 1,5%. Con el dólar estoy más inclinado a que no se desbarranque".