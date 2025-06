"Lloré", la reacción de Lilita Carrió tras conocer el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner

"Me parece que el fundamento de la Corte es 'lo hicimos por la república y la democracia", manifestó la exdiputada nacional, aunque objetó: "En un país normal ya tendría que haber prisión preventiva hace mucho", y en esta línea, subrayó: "No puede ser que alguien por asociación ilícita contra el Estado o por defraudación contra el Estado estén libres ejerciendo el poder o ejerciendo cargos, y ostentando los vienes robados".

Por otro lado, Elisa Lilita Carrió señaló que a pesar de la condena, "no me pueden desprender a mi de que eso no significa de que yo no tenga compasión por lo que está viviendo Cristina y su familia", y añadió: "Un poco yo la he querido, yo no hubiera querido que ella termine así, yo pienso en su hija, pienso en su hijo, creo que hay que tener respeto por eso porque es una tragedia".