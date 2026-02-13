Llaman a audiencia pública por la construcción de la tercera trocha del Acceso Este

El Gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para la construcción de la tercera trocha del Acceso Este , en el marco de la mega obra de modernización sobre la Ruta 7. En esta instancia, la ciudadanía podrá participar para opinar sobre este proyecto clave para agilizar el tránsito en una de las principales arterias del Gran Mendoza.

La Subsecretaría de Ambiente formalizó el llamado a través de la Resolución Nº 27. El encuentro será el próximo 18 de marzo a las 10, mediante la plataforma Zoom, permitiendo que tanto vecinos como organizaciones civiles expresen sus posturas sobre los aspectos técnicos y ambientales del proyecto.

La modernización del Acceso Este prevé la intervención de 11,6 kilómetros sobre la Ruta Nacional 7 y se financiará con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El proyecto apunta a transformar la conectividad de Guaymallén con la incorporación de una tercera trocha y la modernización de los nudos viales.

Entre los puntos más destacados de la planificación se encuentra el alteo del acceso para permitir el paso a nivel inferior en calles críticas como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario, una solución técnica pensada para eliminar las interrupciones en el flujo vehicular y mejorar la seguridad vial.

Actualmente se encuentran en análisis las propuestas que realizaron las empresas en el marco de la licitación pública del proyecto y en las próximas semanas se adjudicarán los diferentes tramos.

Los interesados en participar de la audiencia pública o presentar intervenciones escritas y peritos deben inscribirse previamente en el formulario disponible en la web oficial del organismo, tras lo cual recibirán el enlace de acceso por correo electrónico.

La documentación completa, que incluye la manifestación general de impacto ambiental y los dictámenes sectoriales, ya se encuentra disponible para consulta online.

Asimismo, quienes representen a organismos gubernamentales o civiles deberán acreditar su personería enviando la documentación a la casilla [email protected].