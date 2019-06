Lavagna dijo que tiene la "obligación de hacer el esfuerzo por romper la polarización"

El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, sostuvo que su partido tiene la "obligación de hacer el esfuerzo por romper la polarización" para las elecciones de octubre próximo.

Además, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri "ya debería estar prolongando los plazos" del acuerdo con el FMI, "aprovechando las fotos que parecen de revistas del corazón", con gestos amistosos entre funcionarios y la jefa del organismo, Christine Lagarde.

"Tenemos la obligación de hacer el esfuerzo por romper la polarización", dijo Lavagna, y evaluó que "las sociedades polarizadas no progresan, por eso la obligación de los que no estamos ni de un lado ni del otro es trabajar para ensanchar la avenida del medio, que no es ni el pasado ni el presente sino un futuro distinto a lo que nos han ofrecido en estos últimos ocho años el gobierno anterior y el actual".

Asimismo, el ex ministro de Economía aclaró que "nunca" participó de las reuniones del espacio Alternativa Federal porque, dijo, "era una construcción muy frágil".

"Desde el principio tuve la percepción de que había gente que iba a terminar corriéndose hacia un lado y otra hacia el otro, cosa que ocurrió", apuntó sobre la atomización y posterior disolución de ese espacio, en referencia a la incursión del senador peronista Miguel Pichetto en la fórmula oficialista con el presidente Mauricio Macri y la presencia de Sergio Massa en el armado kirchnerista Frente de Todos.

En declaraciones a la señal TN, Lavagna apostó por la propuesta que lleva adelante junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, porque, según planteó, "sigue habiendo un 40 por ciento que dice que no quiere votar ni por uno ni por otro".

Por otro lado, consideró que el gobierno de Mauricio Macri "ya debería estar prolongando los plazos" del acuerdo con el FMI, "aprovechando esta situación de fotos que parecen de revistas del corazón", en referencia al vínculo de la Casa Rosada con el organismo internacional, mencionando especialmente a su jefa, Christine Lagarde.