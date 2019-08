Las 5 claves del plan de Lacunza para enfrentar la crisis

La prioridad número uno de Hernán Lacunza y el Gobierno es mantener al dólar estable. Es decir, evitar nuevos saltos devaluatorios que generen más estabilidad. Lacunza admitió que esa variable tiene una fuerte repercusión y condicina. “La prioridad es garantizar la estabilidad del tipo de cambio en este período electoral. La economía ha perdido una referencia nominal para la fijación de precios, sobre todo tras la volatilidad cambiaria. Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer. No hace falta un tipo de cambio más alto. Cualquier tendencia alcista no responde a una necesidad”, aseguró. Para ello el Banco Central y Hacienda coordinarán medidas y usarán “todas las herramientas” que tienen a su alcance. “Queremos preservar el riesgo de impulsos adicionales para una inflación que ya es elevada. Coordinamos objetivos con el Banco Central, que usará a su criterio las herramientas para que el tipo de cambio no abandone el rango que tuvo la semana pasada”, agregó.