La UCIM criticó el impacto económico del paro de pilotos: "Ganan $200 mil"

Este miércoles la Unión Comercial e Industrial de Mendoza difundió un comunicado en el que cuestionan fuertemente la decisión de "pilotos que cobran $200 mil" que declararon un paro por el fin de semana. "Parece que en nuestro país quienes tienen empleos y están muy por encima de un sueldo promedio no pueden no solo cumplir con sus obligaciones básicas sino que no se solidarizan con quienes deben cumplir con su trabajo en otras ciudades", expresa el comunicado.

Al respecto, el presidente de la UCIM dialogó con MDZ Radio y se quejó puntualmente del objetivo de la medida de fuerza de los trabajadores nucleados en APLA. "Esto es un paro político para seguir desestabilizando al Gobierno. No es un paro económico por una situación de pobreza ni por justicia en las nóminas salariales", aseveró Daniel Ariosto.

Si bien aclaró que la UCIM no se mete en cuestiones políticas, puso énfasis en el perjuicio que causa la decisión del gremio conducido por Pablo Biró a otras actividades económicas. "La UCIM tiene una comisión de turismo integrada por agentes de viaje, hoteleros, gastronómicos, etc", subrayó.

Por ese motivo, se quejó de que "es una barbaridad que pilotos y navegantes que ganan entre $200 mil y $300 mil por mes decidan ir al paro". "No les interesa el impacto económico de su medida. Les interesa el impacto político. Su intención es causar daño al gobierno. Nosotros vamos a medir el impacto económico del paro que pasó y del del fin de semana. Vamos a hablar de los miles de millones de pesos que se pierden en el país", adhirió Ariosto en el programa Vos Sabrás.

Al mismo tiempo sostienen que existe un "abuso de poder dominante" por parte del gremio que deja "capturados" a miles de pasajeros.

En el caso del transporte público, sea aéreo o terrestre, entendemos que la figura de abuso de poder dominante es nefasta. Quedan capturados entre 10.000 y 15.000 pasajeros. "Hay casos de salud en la que personas con enfermedades se acercan a los gritos para viajar, por ejemplo una mujer de Tucumán lo hizopara poder viajar con su madre. No puede ser que no les den bolilla. Estamos hablando de personas", esgrimió.

"De pronto un médico tiene que tomar un avión para operar de urgencia y no se puede joder con eso. Es un drama porque puede ocasionar una muerte. Y que te digan en la cara que se hace el paro y nada más, es una salvajada", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.

El comunicado:

El respeto a uno de los derechos más básicos

Nueva toma de " rehenes " en los Aeropuertos de Argentina

En un país con una mitad de la población en situación de pobreza, según informes presentados recientemente, personas que ganan por encima de los 200 mil pesos, han realizado un paro bajo el amparo de los gremios Aéreos, afectando un derecho básico como lo es el de poder trasladarse libremente. Y además, ya convocan otro más de 48 horas para el sábado y domingo próximo.

Más de 10 mil pasajeros quedaron varados en Aeroparque (CABA) y el resto de los aeropuertos del interior de país, deambulando en busca de una solución ante la sorpresa de llegar y encontrarse con más de 100 vuelos cancelados y sin ningún tipo de explicación . Nuevamente se constituye la figura de “abuso de poder dominante“ , que deriva en la “ toma impune de rehenes“.

Un paro que no solamente significa una extorsión a su patronal. Deja a miles de argentinos y extranjeros sin poder trasladarse y además va a significar pérdidas al sector del turismo que abarca hoteles de distintas categorías, restaurantes, comercios y empresas que indirectamente se ven beneficiados y que emplean a duras penas, en algunos casos a cientos de miles de personas.

Parece que en nuestro país quienes tienen empleos y están muy por encima de un sueldo promedio no pueden no solo cumplir con sus obligaciones básicas sino que no se solidarizan con quienes deben cumplir con su trabajo en otras ciudades, viajar por salud o con quienes simplemente desean viajar y así contribuir con las economías de los lugares que visitan.

Durante este año político, en donde los intereses mezquinos parecen estar a flor de piel, los autoritarios aprovechan a generar más conflicto social afectando a todos los argentinos que nos encontramos indefensos y cada vez más perjudicados en nuestra vida cotidiana.

Llamamos a los gremios involucrados a que tomen conciencia, que utilicen el sentido común y sean solidarios frente al resto de la sociedad. El diálogo siempre trae beneficios para todos y solo se puede exigir en la medida que cumplamos con nuestras obligaciones, nunca ignorando el contexto y la difícil realidad que atraviesa el país todo.

UCIM entiende que, no es sano, ni conveniente, mezclar la política partidaria con servicios públicos porque esto afecta decididamente el desarrollo normal y adecuado de un país como el nuestro que ya tiene muchas dificultades, de carácter económico y social. Se trata de colaborar para estar mejor, no de complicar.