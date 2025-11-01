La salida de Guillermo Francos reconfigura el poder en el Gobierno y expone la interna Karina Milei-Santiago Caputo

El presidente Javier Milei había repetido durante la semana que no tenía apuro en realizar cambios en su Gabinete. Sin embargo, la presión interna y externa terminó imponiéndose y derivó en la renuncia de una de las figuras más valoradas de su equipo: Guillermo Francos. El exjefe de Gabinete era reconocido por su capacidad de diálogo con gobernadores, empresarios y diplomáticos, además de ser una de las voces más experimentadas en un Gobierno signado por la inexperiencia y los gestos extremos.

Francos no logró resistir la interna de poder que enfrenta a Karina Milei con Santiago Caputo. Cansado de lo que consideraba “operaciones” en su contra por parte del asesor presidencial, acumulaba quejas por haber sido desautorizado públicamente. Había pedido en reiteradas ocasiones reunirse con el Presidente, pero el encuentro nunca se concretó. Paradójicamente, su salida se conoció mientras Milei se encontraba reunido con Mauricio Macri, a quien Francos había acercado días atrás.

Guillermo FRancos La salida de Francos reconfigura el poder en el Gobierno y expone la interna Milei-Caputo". X (@GAFrancosOk) La designación de Manuel Adorni como su reemplazante refleja un reordenamiento del poder tras la victoria electoral del domingo. El vocero presidencial, que no asumirá su banca como legislador porteño, es un hombre de absoluta confianza de Karina Milei. Su llegada a la Jefatura de Gabinete representa un fortalecimiento del círculo íntimo presidencial y la consolidación de “El Jefe” como figura clave en la toma de decisiones.

La salida de Francos también arrastró a Lisandro Catalán, exministro del Interior y uno de sus aliados más cercanos. Ese movimiento abre la puerta para la incorporación formal de Santiago Caputo al Gabinete, en un cargo que podría transformarse en un megaministerio con control sobre la política, obras públicas y transporte. Su rol central sería la interlocución con los gobernadores, administrando parte de los recursos económicos para negociar acuerdos.