La oposición cuestionó los "olvidos" del discurso

El gobernador Alfredo Cornejo terminó de hablar y la oposición salió a cuestionarlo. No tanto por lo que dijo, sino lo que obvió. La deuda, la crisis económica y el propio Macri, fueron algunos de los ejes de los cuestionamientos.

El presidente del PJ, Guillermo Carmona, fue uno de los que primero salió al cruce. “Creo que hay que tener un espíritu constructivo. Estamos en un momento muy difícil, y nos preocupa que el Gobernador no registre la situación en la que se está. Hay miles de chicos mendocinos que sufren y miles de personas que no consiguen trabajo. No me gusta un gobernador soberbio y que no convoca a las fuerzas políticas”, dijo Carmona.

Omar Félix también criticó a Cornejo. “Hay una negación de la realidad. Está hablando de una ficción, que solo existe en él. Negar la realidad está mal. Hay una negación de la deuda que dejan, con la que comprometen al próximo gobernador Esperaba un discurso con el reconocimiento de errores, con un llamado a la colaboración de parte nuestra”, opinó.

La senadora Anabel Fernández Sagasti.

La senadora y precandidata Anabel Fernández Sagasti eligió una manera particular de seguir el discurso. Mientras Cornejo hablaba, ella (o alguien en su nombre) lanzaba una catarata de tuits intentando refutar a Cornejo. “Fue decepcionante. El Gobernador solo se dedicó a agredir. No tuvo nada que ver con la angustia que viven los mendocinos. Corroborar que tenemos un gobernador que no escucha me parece preocupante”, dijo a MDZ.

José Ramón fue otro de los opositores que cuestionó a Cornejo. "Da consejos, degradando al resto, a quienes queremos gobernar Mendoza. Tiene problemas con Ramón y con Protectora porque no sabe cómo mandar a un encuestador para que no nos registre. Este gobernador expresó que va a seguir protegiendo al pequeño grupo de los grandes empresarios que se sigue aprovechando del bolsillo de los mendocinos", dijo.

Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda, también cuestionó "los olvidos". "Estuvo ausente Mauricio Macri, él está junto con el Gobierno y no se hizo cargo. Es un discurso fanacioso. A nivel educación fue algo digno de una casta y mintió. Así como Macri estuvo ausente, también los trabajadores y las mujeres. Tampoco habló del 5,5% de desocupación. Son parte de una casta política que vive alejada de la realidad", opinó.