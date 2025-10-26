La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejaron un triunfo histórico
En el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza todo fue alegría. Los resultados oficiales fieron una diferencia de 28 puntos con el PJ.
En el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza todo fue alegría. Los resultados oficiales fieron una diferencia de 28 puntos con el PJ.
La Libertad Avanza y Cambia Mendoza festejaron con bombos y banderas el triunfo de las elecciones legislativas. El oficialismo se impuso sobre el peronismo por 28 puntos, según los datos oficiales. A diferencia del cierre de campaña donde solo se vieron globos y remeras violetas, hoy a primera hora el búnker de LLA y CM se tiñó de rojo. Un poco más tarde llegaron los militantes de LLA.
Todo listo para festejar en La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.
"En primer quiero reiterar un agradecimiento para toda la militancia de todos los partidos que integran este frente, el radicalismo y LLA. Gracias a todos los que estuvieron fiscalizando, a los intendentes, grandes elecciones en los lugares donde estamos administrando los municipios, hemos ganado en 16 de los 18 departamentos", dijo Alfredo Cornejo.
"Muchas gracias. Estamos hoy acá festejando el triunfo más importante de elecciones de medio término de Mendoza desde el regreso de la democracia. Quiero agradecer el voto de confianza de más de 500 mil mendocinos que eligieron LLA+CM en estas elecciones. A los que no nos votaron, quiero decirles que también vamos a trabajar por ellos y a los que no fueron a votar pedirles que vayan en 2027 porque los vamos a necesitar", dijo el Ministro de Defensa de la Nación.
A la espera de @alfredocornejo y @luispetri en un sector contiguo del hotel Sheraton. Felicidad total en el búnker. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/BikkD0obM1— Juan Manuel Torrez (@jmtorrez) October 27, 2025
Según los datos oficiales, la diferencia de votos entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, y el PJ es de 28 puntos lo que le permitió al oficialismo meter cuatro diputados nacionales al Congreso.
"Sin el diario del lunes dijimos que era importante una alianza amplia a nivel nacional de los que defendemos al país, hoy están los resultados. Los mendocinos entendieron todo! Entendieron que la gestión de Cambia Mendoza es muy buena y que la provincia necesita de reformas a nivel nacional. Es una gran alegría ganarle a Emir Félix que representa al kirchnerismo en Mendoza. Hoy los votantes volvieron a marcar el rumbo y a decir con claridad que no quieren volver atrás. Agradezco profundamente a cada vecino que confió en este proyecto de cambio profundo, que apuesta por la libertad, el trabajo y el desarrollo. En Mendoza hay un gran equipo de gestión, es un logro del gobernador Alfredo Cornejo, los ministros y los legisladores de Cambia Mendoza", escribió en "X".
"Creo que era acertada la lectura que venimos repitiendo. Argentina necesita ordenarse económicamente. Mendoza tiene que brindar ese apoyo a la gestión que está llevando adelante el presidente Milei. Y nosotros, por supuesto, seguir reafirmando nuestro compromiso y nuestra vocación de trabajo con los mendocinos, con el gobernador Alfredo Cornejo. Creo que hemos trabajado en perfecta armonía con Facundo Correa Llano en todo este proceso. Creo que es un mensaje a los mendocinos de que se puede armar un país serio, la Argentina puede ser un país serio, que faltan demandas por cumplir, como también en Mendoza. Pero con el trabajo, con el esfuerzo, con un plan concreto se puede arribar a los mejores resultados".
"Fue altamente positivo el acuerdo. El radicalismo lo aprobó por unanimidad en su Congreso partidario, lo discutimos con los intendentes, lo discutimos con los principales dirigentes del radicalismo, creíamos que era el mejor camino, que había que simplificarle la oferta electoral a los mendocinos. Esa simplificación de todos los que pensamos en un país de bien, en un país que permita el desarrollo del sector privado, en un país en donde tenga las cuentas equilibradas, en donde hay el equilibrio presupuestario, donde hay la disminución de impuestos. Ese país que es un reflejo también de lo que venimos haciendo en Mendoza. Este mensaje ha sido recepcionado por los mendocinos".
"Argentina ha demostrastrado el cambio de rumbo que estamos llevando adelante es el acertado, estamos esperando datos más concretos. Argentina ha votado el futuro y el apoyo a la gestión nacional del presidente Javier Milei. Tenemos una tendencia, el apoyo ha sido muy importante, no queremos adelantarnos mucho. Esperamos incrementar la representación en ambas cámaras".
"Por los datos que venimos recogiendo de nuestros fiscales venimos muy bien hasta en los departamentos donde gobierna el peronismo. Hay que esperar el resultado final".
"Queremos agradecerle a la cuidadanía y el acompañamiento que nos ha dado la provincia de Mendoza. Estamos muy contentos y hay que respetar la veda. Es un espaldarazo a la gestión de Alfredo Cornejo y un mensaje a Argentina. Mendoza es una locomotora y un buen laboratorio para el país".
Cerca de las 20, llegaron al búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza los militantes radicales con banderas de Ulpiano Suarez.
Hasta el momento, en el búnker hay banderas del intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, Marcos Calvente de Guaymallén y Diego Costarelli de Godoy Cruz. También hay bombos y música alta.
La militancia radical le ganó de mano a los libertarios y coparon el búnker de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Bombos, banderas con los nombres de los intendentes radicales y hasta una gran pancarta con la cara de Alfredo Cornejo tenían su lugar en el salón donde festejarán los candidatos.
Elecciones legislativas
EN MEDIO DE LA EXPECTATIVA
Elecciones