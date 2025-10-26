La Libertad Avanza se hizo fuerte en Santa Fe, relegó al PJ al segundo lugar y liquidó a Maximiliano Pullaro

El presidente Javier Mile i y La Libertad Avanza se hicieron fuerte en la provincia de Santa Fe y ganaron las elecciones de medio termino de forma contundente con el 40.7% de los votos.

Fuerza Patria quedó relegado al segundo lugar con el 28,6% mientras que Provincias Unidas , el espacio del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro , quedó tercero, con 18,3% provocándole una inesperada derrota.

La Libertad Avanza se impuso en Rosario con 38% y La Capital con el 42%, los dos departamentos más grandes de la provincia de Santa Fe . La victoria se complementó con triunfos en ciudades importantes del norte como Reconquista, Avellaneda y Rafaela, entre otras.

Al igual que lo que ocurrió a nivel nacional donde la participación electoral fue muy baja y solo alcanzó al 66% del padrón, marcando el número más bajo desde el retorno de la democracia, en Santa Fe, la elección de medio término tampoco generó demasiadas expectativas.

Según los datos oficiales de la Secretaría Electoral Nacional distrito Santa Fe, en la provincia solo participó el 64% de las personas habilitadas. Se trata del tercer distrito de mayor importancia, después de Buenos Aires y Córdoba.

En Santa Fe la elección estuvo marcada por la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo representado por Fuerza Patria. En la previa, algunos apostaban a que la territorialidad de Provincias Unidas, marcada por la presencia de los senadores e intendentes pudiera romper esa lógica. No pasó y la elección fue mano a mano.

La disputa en Santa Fe era por nueve bancas en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza, desde el vamos no ponía ninguna en juego, con lo cual, cualquier suma de legisladores hubiera sido celebrada. Sin embargo, pocos, incluso los propios, apostaban a una victoria de este relieve.

En caso de consolidarse los números del escrutinio provisorio, La Libertad Avanza podría estar ingresando 4 diputados, tres Fuerza Patria y 2 quedarían para Provincias Unidas. Sin embargo desde el espacio libertario se entusiasmaban con sumar un quinto.