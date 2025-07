La lapidaria crítica de Pettovello al kirchnerismo: "Crueldad es haberse aprovechado de los pobres"

Asimismo, agregó que el Gobierno le dio "los recursos a los que los necesitaban de verdad. La AUH aumentó 400%, 137% la Tarjeta Alimentar, y 1400% la Asignación Mil Días", subrayó.

Entre los "gestores de la pobreza y los "comedores fantasma"

La ministra de Capital Humano se defendió de las críticas que recibió su cartera respecto a las cinco toneladas de alimentos en depósitos de los que fue acusada por esconderlos. A propósito, replicó: "Los que me estaban denunciando a mí y los que hacían estas operaciones mediáticas eran los que querían esa comida que habían comprado y la utilizaban para extorsionar a la gente. La querían porque creían que eran los dueños de esos alimentos".

A su vez, habló de supuestos "comedores fantasma", al argumentar que de "44.000 comedores en el Renacom, el 70% no habían sido validados nunca" y que "había direcciones que no correspondían, había pool dance en uno de los lugares, taller mecánico".

Por otro lado, Pettovello afirmó haber recibido presiones de "distintos poderes" ni bien arribó a la función pública. "Cuando yo vine a este Ministerio, empecé a descubrir estas cuestiones de gente que había estado en el Gobierno y que todavía tenía poder porque tenía gente metida adentro del Ministerio, y ellos se manejaban con otras lógicas", manifestó la ministra en esta sintonía.

Críticas al kirchnerismo

"Era difícil que no se supiera", fue la respuesta de la ministra ante la pregunta sobre el posible involucramiento en las irregularidades denunciadas desde su cartera. No obstante, señaló que "uno a veces ocupa un puesto y en la enormidad que yo tengo es muy difícil que si hay una persona tendiendo un kiosko en algún lugar de mi administración, yo lo tenga que saber al minuto. Si yo me entero, no va a estar trabajando más".

La mirada de Sandra Pettovello de cara a los comicios

Por otro lado, la representante de la cartera de Capital Humano afirmó que La Libertad Avanza puede realizar una buena performance electoral de cara al 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires: "Yo creo que sí. Creo que dato mata relato. Si estos son los datos, la gente lo puede sentir, por ahí se puede dar una sorpresa".