La Justicia levantó el secreto fiscal y bursátil de Claudio "Chiqui" Tapia

La Justicia dio un nuevo paso en la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio “Chiqui” Tapia , al ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del dirigente deportivo.

La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante y alcanza no solo a Tapia, sino también a todos los integrantes de la comisión directiva del organismo rector del fútbol argentino.

La decisión judicial se enmarca en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes previsionales , un delito que suele estar vinculado al incumplimiento en el pago de cargas sociales retenidas a trabajadores.

Con el levantamiento del secreto fiscal y bursátil, el magistrado podrá acceder a información clave sobre movimientos bancarios, declaraciones impositivas y operaciones financieras , tanto del presidente de la AFA como del resto de los directivos.

El fallo representa un avance significativo en la ofensiva judicial contra la conducción de la AFA, ya que habilita el análisis del patrimonio y la situación fiscal de sus autoridades.

Según fuentes judiciales, la medida busca determinar si existieron maniobras irregulares en el manejo de fondos vinculados a obligaciones previsionales, en el marco de la investigación que lleva adelante el fuero penal económico.

Alcance institucional de la medida

El levantamiento del secreto no implica una imputación automática, pero sí expone a la cúpula dirigencial de la AFA a un mayor nivel de control judicial y a la posible incorporación de nuevas pruebas en el expediente.

Mientras la causa continúa su curso, la resolución del juez Amarante vuelve a colocar a la conducción del fútbol argentino en el centro de la escena judicial y política.