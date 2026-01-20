La Justicia intimó al Estado a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad en su totalidad

El Juez Adrián González Charvay le dio cinco días al Gobierno nacional para informar los avances administrativos y recordó que la norma debe estar plenamente vigente antes del 4 de febrero.

Imagen de la vigilia que se hizo frente a Casa Rosada por la Ley de Emergencia en Discapacidad en agosto.

El Magistrado Federal de Campana Adrián González Charvay intimó al Estado nacional a informar en un plazo de cinco días el avance de los trámites administrativos destinados a cumplir una sentencia vinculada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo iniciado por una madre en representación de sus hijos junto a otra parte actora.

En la resolución el magistrado le exigió que el Ministerio de Salud y los organismos involucrados acrediten con documentación concreta el estado del expediente administrativo. En ese sentido, González Charvay ordenó que el informe incluya también respuestas específicas a los planteos formulados por la actora, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y por la Asesora de Menores.

Asimismo, el juez señaló que la norma deberá estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero de 2026, independientemente de lo que posteriormente resuelva la instancia superior.

La resolución refuerza la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con los tiempos administrativos y judiciales, aun cuando existan recursos pendientes, y vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado frente a decisiones judiciales que involucran derechos colectivos y políticas públicas.