La Junta Electoral avaló la inédita elección de convencionales en San Rafael

El domingo 22 de febrero de 2026 se realizarán elecciones municipales en seis departamentos mendocinos. En estos comicios se elegirán concejales, pero en San Rafael se dará la particularidad de que también resultarán electos los convencionales municipales que se encargarán de redactar la nueva carta orgánica del departamento. La Junta Electoral de la Provincia de Mendoza avaló que este proceso se realice en simultáneo en la elección de ediles.

Esta semana la Junta Electoral Provincial resolvió la incorporación de convencionales municipales del departamento de San Rafael al cronograma de elecciones municipales del 22 de febrero de 2026.

A partir de esta disposición, regirán los mismos plazos y vencimientos para todos los actos electorales.

El voto de convencionales será obligatorio y los candidatos figurarán en la misma boleta única en la que también aparecerán los aspirantes a concejales de San Rafael .

La medida de la Junta Electoral lleva la firma del presidente de la misma Dalmiro Garay y de los vocales Norma Llatser, Teresa Day, Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gömez, José Valerio y Andrés Lombardi.

Asimismo, el organismo notificó a los partidos políticos con personería jurídico-política habilitados para actuar en el departamento de San Rafael para que estén al tanto de las plazos para presentar candidatos a convencionales.

elecciones legislativas en las heras (16) Los candidatos a convencionales figurarán en la misma boleta única para elegir concejales en San Rafael. Alf Ponce Mercado / MDZ

Elecciones desdobladas

El próximo 22 de febrero de 2026 se elegirán concejales en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa.

Los intendentes de estos municipios tomaron la decisión de desdoblar sus comicios locales de los nacionales y provinciales realizados el pasado 26 de octubre.

En Rivadavia, La Paz y Santa Rosa se elegirán cinco concejales, mientras que en Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael serán seis los ediles a elegir.

Pero además, en el departamento sureño se elegirán 24 convencionales municipales.

El cronograma definido por la Junta Electoral Provincial establece que el 24 de diciembre es la fecha límite para que se presenten los frentes que competirán. Teniendo en cuenta que se trata de una jornada especial por las Fiestas de Fin de Año, la recepción de las actas se extenderá hasta las 10 del 26 de diciembre, teniendo en cuenta que el día 25 es Navidad y por ende feriado.

En tanto, el 3 de enero de 2026 vence el plazo para la presentación de listas de candidatos a concejales y convencionales y la campaña electoral formalmente comenzará el 18 de enero.

Autonomía municipal

En el mes de septiembre el Concejo Deliberante de San Rafael declaró su autonomía y convocó a elecciones de convencionales para redactar la nueva carta orgánica del municipio. La iniciativa fue impulsada por el intendente peronista Omar Félix y cuestionada desde la oposición radical del departamento.

La autonomía municipal es un derecho consagrado por la Constitución Nacional desde 1994 pero en la práctica los departamentos no han avanzado en declararla.

La carta orgánica garantizará la plena capacidad del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

La Convención Municipal, con sus 24 integrantes, deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los convencionales y deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días.