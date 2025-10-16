La Franja Morada le arrebató al peronismo la conducción de una histórica facultad

La agrupación radical se impuso por el 37% de los votos en la elección de Ciencias Políticas y Sociales y cortó con 12 años de hegemonía peronista.

La Franja Morada ganó las elecciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. La agrupación radical tomará las riendas tras 12 años de conducción peronista. La victoria fue celebrada por funcionarios provinciales de la UCR.

En un padrón de más de 3.000 estudiantes, la Franja Morada se impuso con el 37% de los votos sobre el peronismo, que tras doce años al frente del Centro de Estudiantes de esta facultad se dividió y compitió en dos listas separadas. Una fue el Frente Patria, integrado por Las Trincheras y Encuentro Estudiantil (de inclinación kirchnerista), junto con la Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista (CEPA); en tanto que también se presentó el Frente por la Universidad Pública, integrado por las agrupaciones peronistas La Walsh y Octubre Popular.

También se presentaron en la contienda la agrupación SUR (ligada al partido Libres del Sur) y el Frente de Izquierda.

¡Felicitaciones a todos los estudiantes que con compromiso y convicción hicieron posible este logro!



Hoy más que nunca, es tiempo de estar a la altura de los desafíos que plantea la… pic.twitter.com/VoLHfjV2gC — Diego Costarelli (@diegocostarelli) October 16, 2025 Con 447 se impuso la lista de la Franja Morada que llevaba como candidatas a presidenta a Katherina Espinoza, estudiante de Ciencia Política, y a secretaría general a Giovanna Díaz, estudiante de Comunicación Social.

En segundo lugar quedó el Frente Patria con 350 votos; tercero el Frente por la Universidad Pública con 313 votos; cuarto el Frente de Izquierda con 77 votos; y último se ubicó SUR con 45 votos.