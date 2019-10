La curiosa estrategia de Carrió para las elecciones: "A las 6 vamos a decir que ganamos"

La líder de la Coalición Cívica y referente de Cambiemos, Elisa Carrió, volvió a generar controversia al referirse a la curiosa estrategia que adoptará el próximo 27 de octubre, cuando se llevarán a cabo las elecciones generales que definirán al próximo presidente del país.

“A las 6 vamos a decir ‘ganamos’, aunque no sepamos si ganamos. Se sale con la certeza de la victoria en todo el país y también en provincia de Buenos Aires. Y se anuncia el más grande triunfo para este señor en la Capital Federal”, arengó la diputada mientras señalaba al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un acto celebrado anoche.

Carrió apeló a esa estrategia porque asegura que es el método que usó el PJ en la elección del 2007, en la que resultó vencedora Cristina Kirchner.

La diputada dice estar convencida de que Mauricio Macri va a ganar. “Para perder siempre hay tiempo. ¿La elección cuándo empieza? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde van a declarar la victoria ellos. A las 6 y cuarto van a subir al escenario. Entonces, esto va a ser así. Miren que me han robado dos elecciones, ¿cómo no lo voy a saber? En el 2007 a las 6 y cuarto cantaron la victoria, porque sabían que podía haber balotaje”, explicó en su particular lógica Carrió.

Carrió aprovechó el acto para criticar al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien acusó de "entregar a Cambiemos en todo el país". “A mí no me importa Frigerio. Además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al Gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al Gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura", resaltó Carrió.

Y completó: "Todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos y que eran del PJ. ¡Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición!”.

Por último, Carrió apuntó a los fallos en la fiscalización de agosto, en línea con el mensaje que desde hace días baja el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. “Uno puede ser inocente, lo que no puede ser es estúpido. ¿O ustedes qué creen que tenemos enfrente?”, cerró Carrió.