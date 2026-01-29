La Corte Suprema se prepara para intervenir en la batalla judicial entre Mercado Libre y Temu

Lo que comenzó como una denuncia administrativa por publicidad engañosa se transformó en una guerra comercial entre Mercado Libre y Temu , cuya escalada llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto se inició en agosto del año pasado, cuando la firma fundada por Marcos Galperín presentó una denuncia formal contra la plataforma china ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno. Mercado Libre advirtió que Temu ingresó al mercado local en marzo del 2025 con una estrategia agresiva, “vendiendo por debajo del precio y sirviéndose de publicidad engañosa y métodos comerciales coercitivos”, al prometer regalos o descuentos del 100% que resultaban imposibles de concretar sin cumplir condiciones ocultas.

La plataforma argentina acusó a su rival chino de violar el Decreto de Lealtad Comercial mediante campañas en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube que inducían a error a los consumidores con precios irrisorios y promociones incumplibles, diseñadas para fomentar la descarga masiva de su aplicación. Según la denuncia, Temu utiliza descuentos del 80%, 90% o incluso del 100%, además de costos ocultos que aparecen al final de la compra y dinámicas de juego que generan presión psicológica sobre los usuarios.

La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, a cargo de Hernán López Toledo, tomó intervención y el 19 de noviembre del año pasado imputó a Temu por presuntas infracciones a la Ley de Lealtad Comercial. El organismo consideró que existían indicios de que las ofertas de productos gratuitos y las ruletas de descuentos inducían a confusión o engaño a los usuarios. Como medida preventiva, ordenó el cese inmediato de toda publicidad en redes sociales que promocionara bienes gratuitos, descuentos o reembolsos.

Sin embargo, Temu no se quedó de brazos cruzados. Dos meses antes de la imputación, la compañía presentó su descargo, negó todas las acusaciones y sostuvo que Mercado Libre ostenta una posición dominante en el mercado. Según la firma asiática, la denuncia no buscaba proteger a los consumidores, sino bloquear la entrada de un competidor capaz de ofrecer mejores precios.

A través de sus abogados en la Argentina, Temu argumentó que la medida fue dictada por un funcionario incompetente y que se violó su derecho de defensa, ya que se le impuso una sanción anticipada sin haberse abierto formalmente un sumario de investigación ni producido la prueba ofrecida.

Hace unas semanas, la Dirección dio por concluido el período de prueba sin pronunciarse sobre la apelación que Temu había presentado en noviembre. La empresa asiática consideró que se trataba de una decisión arbitraria que la dejaba en estado de indefensión.

Guerra de competencias: por qué el conflicto terminó en la Corte Suprema

Fallo Mercado Libre - Temu

Fue entonces cuando Temu presentó un amparo ante la Justicia y solicitó una medida cautelar urgente para frenar el proceso administrativo. El caso pasó primero a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó intervenir. Luego, el expediente fue remitido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que también declinó su competencia. El pasado miércoles, este último tribunal confirmó su rechazo, lo que dio lugar a un “conflicto negativo de competencia”.

Ante el contrapunto entre dos tribunales de alzada de igual jerarquía, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal determinó que “corresponde remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y ordenó librar oficio a la Sala de Feria del fuero Contencioso Administrativo Federal.

Ahora, el máximo tribunal, sin plazos definidos, deberá establecer qué juez tendrá a su cargo la resolución sobre la legalidad de las medidas impuestas por el Gobierno a la plataforma china. Cabe aclarar que la intervención de la Corte no suspende la resolución administrativa que favoreció a Mercado Libre y ordenó a Temu cesar su “publicidad engañosa”.