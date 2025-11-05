La Corte Suprema falló a favor de Chubut en su reclamo por el dominio de la represa Futaleufú

Se trataba de un reclamo "histórico" de la provincia de Chubut. El gobernador Ignacio Torres celebró la medida al asegurar que defiende su autonomía y sus recursos estratégicos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Gobierno de Chubut contra el Estado Nacional por la validez de dos leyes del marco regulatorio eléctrico —la 15.336 y la 24.065— que, según la administración provincial, vulneran su dominio sobre los recursos naturales y afectan directamente la operación de la central hidroeléctrica Futaleufú S.A.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres celebró la decisión del máximo tribunal, que representa un respaldo al reclamo histórico de Chubut en defensa de su autonomía y sus recursos estratégicos. La provincia sostiene que esas normas lesionan “de forma manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho constitucional de las provincias a disponer de los recursos naturales en su territorio, incluyendo los cursos de agua.

La presentación fue impulsada por Torres junto al fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y reclama que se declare la inconstitucionalidad de ambas leyes nacionales. En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti corrieron vista al Estado Nacional para que responda en un plazo de 60 días, reconociendo además la competencia originaria de la Corte en este caso.

El fallo de la Corte Suprema a favor de Chubut Expediente Chubut El reclamo cobra relevancia porque la concesión original de la represa Futaleufú, otorgada en 1995 a la empresa Aluar, vence en junio de 2025. En ese contexto, Chubut sostiene que es la única autoridad legitimada para disponer de la concesión, su prórroga o una nueva licitación, reafirmando así el principio de soberanía provincial sobre los recursos hidroeléctricos.

La central Futaleufú, ubicada en el noroeste de la provincia, fue construida entre 1971 y 1978 con el objetivo de abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn. Hoy constituye una de las principales fuentes de generación eléctrica de la Patagonia y un activo estratégico en la transición energética.