La Ciudad exigió la destitución de la jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, ratificó el avance del pedido de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires escaló su ofensiva contra el fallo judicial que declaró inconstitucional la aplicación de la ley del régimen penal juvenil. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, cuestionó con dureza la resolución emitida por la jueza Laura de Marinis y anticipó que desde el Ejecutivo esperan que el proceso de enjuiciamiento en su contra concluya con su apartamiento definitivo del cargo.

“Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”, afirmó el funcionario en declaraciones a la emisora Splendid AM990.

El pedido de jury y el debate por la seguridad Archivo Tapia detalló que el Gobierno porteño impulsó formalmente el pedido de enjuiciamiento para que sea un jurado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad el que determine el grado de responsabilidad de la magistrada. Según explicó, el procedimiento institucional contempla sanciones que van desde un apercibimiento o una suspensión hasta la destitución. Frente a las críticas recibidas por la medida, defendió la vía elegida al recordar que el mecanismo del jury está expresamente previsto en la Constitución.

El titular de la cartera de Justicia advirtió sobre el impacto negativo que este tipo de resoluciones genera en el esquema de seguridad ciudadana, al permitir que personas detenidas recuperen la libertad rápidamente. En ese sentido, subrayó la importancia de reformas normativas como las vinculadas a la reiterancia delictiva, pensadas para dotar al Poder Judicial de herramientas eficientes que impidan la denominada "puerta giratoria".

"Si entran, los detienen y los vuelven a soltar, uno de los objetivos de esta ley es dotar de herramientas al Poder Judicial", enfatizó Tapia, enmarcando la iniciativa dentro del plan integral del Gobierno porteño para ordenar el espacio público y reforzar la prevención del delito.