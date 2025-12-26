La Casa Rosada salió al rescate del Presupuesto 2026: desfile de funcionarios y negociaciones a contrarreloj

El Gobierno de Javier Milei atraviesa su última pulseada política de 2025 en el Senado de la Nación. La sanción de la primera ley de Presupuesto 2026 de su gestión- luego de dos años de acefalía autoimpuesta por el oficialismo- es la meta final de La Libertad Avanza . En esa misión se embarcaron los principales funcionarios de la Casa Rosada , que llegaron al Palacio Legislativo para asegurarse una victoria que les permita brindar en paz.

LLA tiene garantizada la aprobación en general del proyecto y, así, el Presupuesto 2026 quedaría asegurado. Sin embargo, trabajan a contrarreloj para evitar que el texto enviado desde la Cámara de Diputados reciba modificaciones que obliguen a su regreso a la Cámara de origen.

En esa tarea está el ministro del Interior, Diego Santilli, quien pasado el mediodía se instaló en el despacho de Patricia Bullrich, en el primer piso del Congreso, lugar que hasta hace diez días ocupaba el ahora diputado Martín Lousteau. Fiel a su estilo carismático, "El Colo" se mostró confiado en que estaban los votos para aprobar el proyecto que Milei presentó el 15 de septiembre.

La búsqueda del oficialismo es cambiar votos negativos por abstenciones. Además, necesitan retener al menos 37 votos afirmativos. La Libertad Avanza no puede abusar del recurso de sumar abstenciones y sin tener 37 afirmativos. En el Senado, la abstención equivale a una ausencia y la sesión podría quedarse sin quórum. En ese contexto, Santilli y los operadores del oficialismo deben retener a los propios, sin descuidar las presencias.

Al encuentro en el despacho de Bullrich se sumó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La presencia encendió alarmas en el Congreso: se trata de un funcionario más técnico que político. “Si vino hasta acá es porque hay cosas que no están cerradas”, razonó una fuente parlamentaria. “Solo vino para ajustar detalles y terminar de definir algunos acuerdos”, dijo a este medio otra persona que participó de la reunión.

Karina Milei junto a Manuel Adorni y Diego Santilli Karina Milei junto a Diego Santilli y Manuel Adorni en el palco en el Senado. N/A

La estrategia de la Casa Rosada y el rol de los Menem

En la Casa Rosada siguen de cerca la definición que saldrá esta noche del Senado, después de las 22, cuando está previsto que se vote. Karina Milei envió a su hombre de confianza: Eduardo “Lule” Menem también dijo presente. Primero presenció la jura de Enzo Fullone, el rionegrino que asumió en lugar de Lorena Villaverde, la senadora electa que la Cámara alta no aceptó por su vinculación con Fred Machado y el narcotráfico.

Tras la jura del soldado karinista, Lule se sumó a la reunión en el despacho de Bullrich. Pocos minutos después apareció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que cruzó hacia el ala sur del Congreso para seguir de cerca la sesión. Menem sabe que cualquier modificación del Senado obligará a devolver el proyecto a Diputados. Y también sabe que no hay margen, por las fechas, para tratar esos cambios antes de fin de año. Eso implicaría un nuevo traspié del oficialismo en el Congreso.

El riojano también aprovechó su visita al Senado para reunirse con la exdiputada y hoy senadora Nadia Márquez. La neuquina de origen evangélico fue una de sus principales espadas políticas durante los primeros dos años de la gestión Milei. Ahora responde políticamente a Bullrich, pero mantiene buena relación con Menem.

Martín Menem La oposición derribó un capítulo clave del Presupuesto del Gobierno, que ahora corre riesgo de ser vetado. N/A

Negociaciones con gobernadores y votos en duda

Santilli va y viene. Continuó con su agenda de reuniones políticas en el despacho de Menem, en Diputados. Desde allí mantuvo conversaciones con gobernadores clave para blindar el Presupuesto. La senadora que responde a Gustavo Sáenz (Salta), Flavia Royón (Primero los Salteños), dejó trascender que votaría en contra del capítulo II, que incluye el artículo 30 sobre la eliminación de los pisos de inversión en ciencia y educación. También generaron dudas las declaraciones de la senadora tucumana Beatriz Ávila (Independencia), que responde al gobernador Osvaldo Jaldo.

La preocupación en el oficialismo también se sostiene en el rechazo al capítulo II ya confirmado por los radicales Flavio Fama y Maximiliano Abad. A ellos se suman los dos senadores del bloque Por Santa Cruz, alineados con el gobernador Claudio Vidal, que ni siquiera dieron quórum para iniciar la sesión.

En este contexto, la Casa Rosada salió a sostener este proyecto clave para el Gobierno. A La Libertad Avanza solo le queda una última proeza para cerrar 2025: sancionar la ley de Presupuesto. En esa hazaña están concentrados los principales funcionarios y legisladores del oficialismo.