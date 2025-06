Jorge Macri ya tiene su "Sturzenegger"para la Ciudad de Buenos Aires

En ese sentido, el que causó más expectativas, el Jefe de Gobierno no se refirió a un achicamiento de áreas específicamente sino a la detección de procedimientos duplicados o que se puedan eliminar o tareas que se puedan fusionar para evitar gastos innecesarios y también apuntando a ganar en eficiencia . Por cierto, Jorge Macri ya encaró en su momento un recorte importante de estructuras, con achicamiento de personal inclusive.

Para el Gobierno porteño se abre una "nueva etapa en la Ciudad de Buenos Aires ". Sobre ese enunciado habló Jorge Macri en la tenida al tiempo que se alimentaban las versiones acerca de que no habrá cambios por ahora en el gabinete.

“Escuchamos el mensaje de los vecinos: vamos a ordenar, reformar y modernizar lo que haga falta”, aseguró Jorge Macri desde el escenario del Auditorio Belgrano y afirmó que "para nosotros empieza una nueva etapa. Vamos a ordenar, reformar y modernizar lo que haga falta para estar más cerca y cuidar mejor. Para esto vinimos”, dijo Jorge Macri, acompañado de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

Cómo seguirá el Gobierno para recuperarse de la derrota electoral

“Acabamos de atravesar una derrota electoral y cuando eso ocurre, confluyen varios factores que tenemos que asumir con humildad y responsabilidad”, explicó Jorge Macri en el auditorio de Belgrano.

“No pudimos conectar con el vecino como históricamente lo supo hacer el PRO”, agregó el Jefe de Gobierno en una autocrítica necesaria para comprender el comportamiento electoral.

Como una suerte de justificativo, aseguró que la campaña en la Ciudad de Buenos Aires se nacionalizó y “nos sacó del eje local”. pero aseguró que escuchó “el mensaje con claridad. Por eso estoy convencido de que estamos ante un nuevo punto de partida”.

En su discurso, Jorge Macri remarcó que la Ciudad de Buenos Aires no necesita solamente administradores, sino líderes que tomen decisiones: “Defendamos lo que vale la pena sostener. Y no dudemos en cambiar lo que no funciona”, alentó.

En otro sentido habló de la necesidad de un Estado en reforma permanente, más eficiente, menos burocrático, más liviano. No hay reforma sin incomodidad, pero el costo de no cambiar es mucho más alto”.

Así, pidió esfuerzo y compromiso para identificar cada trámite y procedimiento que deba ser reducido, simplificado o eliminado. “No hay más excusas. Los porteños nos pidieron cambiar”, insistió.

Finalmente aseveró que que “este es el arranque de la etapa más importante de nuestra gestión. Estamos ante una oportunidad histórica”.