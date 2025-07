Javier Milei prepara anuncios para el campo y los productores se esperanzan con la baja de retenciones

A diferencia de la anterior baja temporal de los derechos de exportación, el jefe de Estado adoptará un descenso “definitivo” de las retenciones, siempre considerando que “las retenciones son claves para el equilibrio fiscal” por lo cual el anuncio que se haga el sábado solo contemplará a alguna determinada actividad, y no a todo el mercado agropecuario.

En su último encuentro en La Rural , el líder libertario se reunió con la Mesa de Enlace, cuyos miembros dijeron que Milei recalcó que las retenciones “están en la mira”, aunque no dio ninguna fecha específica.

“Queda creer que cumplirá su promesa, pero no nos dio una fecha. Elegimos creer que vendrá con alguna sorpresa”, señalaban las autoridades agropecuarias.

El reclamo del campo por las retenciones

Según información oficial, los granos aportan unos US$ 10.000 millones al año al fisco en retenciones, mientras que los novillos US$ 100 millones. Se trataría de una medida “a mano” del Gobierno que no rompería las metas fiscales.

En diálogo con MDZ, Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), dijo este miércoles. “Tenemos un 6.75% de retenciones para la categoría de novillos, que es el producto más requerido por el mercado internacional”.

“Por eso nuestra aspiración es poder definir este tema y tratar por todos los medios de que estas retenciones se deroguen, teniendo en cuenta que el impacto que estas retenciones causan al gobierno no supera los 110 millones de dólares anuales, que es un número insignificante, comparado con los 2.800, 2.900 millones de dólares que las exportaciones de carnes ingresaron al país el año pasado. Siempre los privados esperamos anuncios, vamos a ver qué pasa”, concluyó.